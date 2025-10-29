Il Parma la riapre con il primo gol in Serie A di Circati: dormita della difesa della Roma e 2-1
Riapre la gara al 87' Alessandro Circati che sfrutta una dormita della Roma per accorciare le distanze. Il difensore italo-australiano buca alle spalle dei difensori giallorossi e buca Svilar in spaccata.
