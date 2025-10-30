Circati il quarto 'canguro' ad andare in gol in Serie A. L'ultimo arrivò oltre 15 anni fa

Ieri all'Olimpico di Roma è arrivato il primo gol in Serie A per il difensore del Parma Alessandro Circati, il secondo da professionista (il primo in B al Tardini in Parma-Samp di testa su cross di Ansaldi). Una bella soddisfazione per il centrale classe 2003, ovviamente sporcata dal risultato di squadra, che ha visto la squadra crociata cedere contro la capolista: un gol che ha permesso almeno al Parma di ritrovare la rete dopo tante gare di magra.

Circati diventa così il secondo marcatore australiano più giovane nella storia della Serie A, dietro solo a John Aloisi e superando due ex crociati come Mark Bresciano e Vincenzo Grella. Sono questi quattro gli unici australiani in gol in A, di cui tre con la maglia del Parma. Per Bresciano sono arrivati venti gol, per Grella quattro, mentre per Aloisi soltanto due.

Un gol australiano nel massimo campionato italiano mancava da oltre 15 anni: l'ultima a realizzarlo fu appunto Bresciano, con la maglia del Palermo, nel 2009. Una buona notizia per il movimento Socceros, che ha fornito una decina di calciatori nella sua storia al massimo campionato italiano e che vede ora in Circati un perno del presente (ha già vestito la fascia di capitano in Nazionale, ndr) ed ovviamente del futuro.