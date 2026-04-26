Sassuolo, Carnevali: "Non è detto che Muharemovic parta. Grosso? Grandi prospettive"

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, prima del match contro la Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN toccando temi importanti a livello di mercato.

Obiettivo ottavo posto?

"L'obiettivo è fare più punti possibili, ne abbiamo a diposizione ancora 15 e più ne facciamo e meglio è. Concludiamo nel modo migliore".

Muharemovic sta parlando con altre squadre: la posizione del Sassuolo?

"La soddisfazione nostra quest'anno è di avere più giocatori che si sono messi in mostra e che possono ambire a grandi club. Per Muharemovic ci sono situazioni in corso, leggo di accordi con alcuni club ma non non ci abbiamo ancora mai parlato. La nostra volontà non è assolutamente di cederlo, abbiamo la voglia e la forza di costruire una squadra più forte di quella che abbiamo e non è detto che lo dobbiamo cedere".

Per Grosso si parla di Fiorentina.

"Il mister Grosso per noi è stato molto importante, penso anche alla passata stagione. Ha possibilità di ambire a grandi club, ha un contratto ancora con noi e con lui c'è un rapporto speciale. Ha grandissime prospettive".