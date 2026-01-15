Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Il Pisa ha scaricato Nzola, che può rimanere in Serie A. Su di lui Cagliari, Genoa e Lecce

Il Pisa ha scaricato Nzola, che può rimanere in Serie A. Su di lui Cagliari, Genoa e LecceTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 22:44Serie A
Dimitri Conti
fonte Niccolò Ceccarini

Il Pisa è una delle grandi protagoniste di queste ore sul calciomercato di gennaio, tra acquisti completati, sfumati e anche potenziali cessioni. In seno alla società toscana, infatti, c'è tra le altre cose da dover trovare una nuova sistemazione a M'Bala Nzola, centravanti angolano prelevato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, il quale è stato scaricato pubblicamente dal suo allenatore Alberto Gilardino dopo la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Como, partita nella quale tra l'altro Nzola aveva pure sbagliato un calcio di rigore nel finale, facendoselo parare da Butez.

Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il futuro prossimo di Nzola potrebbe essere sempre in Serie A, considerando che ci sono tre squadre che stanno tenendo sott'occhio la situazione. Queste sono nello specifico il Lecce, il Genoa e il Cagliari. Ricordiamo che su Nzola ci sarebbe anche lo Spezia per un romantico ritorno nelle Aquile, anche se i liguri devono fare i conti con il fatto di giocare in Serie B e con il pesante ingaggio del centravanti angolano.

Gilardino era stato durissimo con Nzola, dopo Pisa-Como 0-3. Queste le parole di quel giorno del tecnico del Pisa: "Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione. Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%.  Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio".

Articoli correlati
Spezia, l'attaccante tanto atteso ancora non si vede. Sfumato Mendes restano due... Spezia, l'attaccante tanto atteso ancora non si vede. Sfumato Mendes restano due 'scommesse'
Spezia, si continua a lavorare per il ritorno di Nzola. Roberts dà l'ok all'aumento... Spezia, si continua a lavorare per il ritorno di Nzola. Roberts dà l'ok all'aumento del monte ingaggi
Fiorentina, nuovi contatti con il Genoa per Nzola: nodo ingaggio per l'angolano Fiorentina, nuovi contatti con il Genoa per Nzola: nodo ingaggio per l'angolano
Altre notizie Serie A
Fiorentina, tutti vogliono Fortini. Dopo Roma e Juventus anche il Napoli sulle tracce... Fiorentina, tutti vogliono Fortini. Dopo Roma e Juventus anche il Napoli sulle tracce dell'esterno
Maignan salva il Milan, Allegri: "Ci sono giocatori da 100 milioni e da 1, ci sarà... Maignan salva il Milan, Allegri: "Ci sono giocatori da 100 milioni e da 1, ci sarà un motivo"
Como, Fabregas: "Bravo il Milan che ha vinto, difficile dire qualcosa ai ragazzi... Como, Fabregas: "Bravo il Milan che ha vinto, difficile dire qualcosa ai ragazzi oggi"
Si sono conclusi i recuperi della 16^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini... Probabili formazioniSi sono conclusi i recuperi della 16^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Non solo acquisti per il Cagliari. Angelozzi: "Valutiamo le cessioni di Prati e Di... Non solo acquisti per il Cagliari. Angelozzi: "Valutiamo le cessioni di Prati e Di Pardo"
Como, Kempf: "Non ho ancora parlato del rinnovo con la società. Sul rigore..." Live TMWComo, Kempf: "Non ho ancora parlato del rinnovo con la società. Sul rigore..."
Maignan eroe per il Milan a Como, si avvicina il suo rinnovo. Ecco quando potrebbe... Maignan eroe per il Milan a Como, si avvicina il suo rinnovo. Ecco quando potrebbe essere
Como-Milan, Marelli: "Rigore ok, regolare Saelemaekers su Van der Brempt a inizio... Como-Milan, Marelli: "Rigore ok, regolare Saelemaekers su Van der Brempt a inizio azione"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
3 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
5 Serie A, recuperi 16^ giornata LIVE: panchina per Pulisic, ci sono Leao e Nkunku dal 1'
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Rabiot sfonda il fortino del Como: 3-1 del Milan al Sinigaglia, la corsa Scudetto resta viva
Immagine top news n.1 La Juventus è su En-Nesyri del Fenerbahce per l'attacco: obiettivo per gennaio
Immagine top news n.2 Confermato: niente ritorno in Serie A per Joao Pedro. Fumata nera definitiva con il Pisa
Immagine top news n.3 Atalanta, ecco Giacomo Raspadori: il comunicato del club con i dettagli
Immagine top news n.4 Eurogol, errori ed emozioni: al Bentegodi vince il Bologna 3-2. Verona fischiato
Immagine top news n.5 Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Immagine top news n.6 La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"
Immagine top news n.7 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Massimo Brambati: "Ecco i motivi del -6 del Napoli. Juve, date una mano a Spalletti"
Immagine news Altre Notizie n.2 Marocchino: "Napoli, pensa una partita alla volta. E sulla Juve dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Enzo Bucchioni: "Ecco la differenza tra Inter e Napoli. Juve, con questo Miretti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, tutti vogliono Fortini. Dopo Roma e Juventus anche il Napoli sulle tracce dell'esterno
Immagine news Serie A n.2 Maignan salva il Milan, Allegri: "Ci sono giocatori da 100 milioni e da 1, ci sarà un motivo"
Immagine news Serie A n.3 Como, Fabregas: "Bravo il Milan che ha vinto, difficile dire qualcosa ai ragazzi oggi"
Immagine news Serie A n.4 Si sono conclusi i recuperi della 16^ giornata di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Immagine news Serie A n.5 Non solo acquisti per il Cagliari. Angelozzi: "Valutiamo le cessioni di Prati e Di Pardo"
Immagine news Serie A n.6 Como, Kempf: "Non ho ancora parlato del rinnovo con la società. Sul rigore..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Sala si presenta: "Squadra forte, possiamo toglierci tante soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, risolto il prestito di Bozhanaj. Il Modena lo gira alla Reggiana: c'è l'obbligo
Immagine news Serie B n.3 Lo scetticismo iniziale è ormai spazzato via. Klinsmann è un punto fermo del Cesena
Immagine news Serie B n.4 Cesena, arriva il rinnovo di Klinsmann: il portiere si lega ai bianconeri fino al 2028
Immagine news Serie B n.5 Pescara, arriva in prova l'attaccante Augustin. Ha giocato nel PSG con Verratti
Immagine news Serie B n.6 Spezia, pronta l'offensiva per Leone della Juve Stabia. Si attende il via libera dagli USA
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 4 squalificati per il ritorno
Immagine news Serie C n.2 Foggia, è iniziata l'era Casillo-De Vitto: "Amiamo questo territorio, sarà una sfida difficile"
Immagine news Serie C n.3 Livorno, volto nuovo in difesa: preso l'ex Rimini Nicola Falasco
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Tomei: "La Juventus NG ha tanto talento ed è una squadra in salute"
Immagine news Serie C n.5 Arezzo, Bucchi: "Nessuna fuga, per me siamo tutti alla pari: noi, Ravenna e Ascoli"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, rinforzo in attacco: dalla Vis Pesaro arriva Molina a titlo definitivo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Atalanta, Palladino vuole allungare la striscia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fifa Women's Champions Cup 2026: a Dazn i diritti di trasmissione
Immagine news Calcio femminile n.3 La Women's Champions Cup sarà visibile su DAZN. Anche in modalità gratuita
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, ecco la sostituta di Van Diemen in difesa: è la canadese Antoine
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, scelto l'erede di Spugna. La panchina va a Salvatore Colantuono
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)