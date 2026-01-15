TMW Il Pisa ha scaricato Nzola, che può rimanere in Serie A. Su di lui Cagliari, Genoa e Lecce

Il Pisa è una delle grandi protagoniste di queste ore sul calciomercato di gennaio, tra acquisti completati, sfumati e anche potenziali cessioni. In seno alla società toscana, infatti, c'è tra le altre cose da dover trovare una nuova sistemazione a M'Bala Nzola, centravanti angolano prelevato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, il quale è stato scaricato pubblicamente dal suo allenatore Alberto Gilardino dopo la sconfitta casalinga per 0-3 contro il Como, partita nella quale tra l'altro Nzola aveva pure sbagliato un calcio di rigore nel finale, facendoselo parare da Butez.

Stando a quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il futuro prossimo di Nzola potrebbe essere sempre in Serie A, considerando che ci sono tre squadre che stanno tenendo sott'occhio la situazione. Queste sono nello specifico il Lecce, il Genoa e il Cagliari. Ricordiamo che su Nzola ci sarebbe anche lo Spezia per un romantico ritorno nelle Aquile, anche se i liguri devono fare i conti con il fatto di giocare in Serie B e con il pesante ingaggio del centravanti angolano.

Gilardino era stato durissimo con Nzola, dopo Pisa-Como 0-3. Queste le parole di quel giorno del tecnico del Pisa: "Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione. Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio".