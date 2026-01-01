Il Pisa non può più sbagliare: le gare durante il mercato sono decisive. Gilardino trema
I complimenti al Pisa non servono più a niente, i toscani devono conquistare punti per provare a rilanciarsi nella lotta salvezza. Il mese di gennaio sarà fondamentale per Alberto Gilardino e i suoi calciatori, che non potranno permettersi troppi passi falsi se vorranno continuare a credere nella permanenza in categoria.
Il calendario nel periodo in cui sarà aperto il mercato prevede le sfide contro Atalanta e Inter il 16 e il 22 gennaio, ma anche match decisamente più alla portata come la gara del 3 contro il Genoa a Marassi o quella di fine mese contro il Sassuolo all'Arena Garibaldi. Più complicato invece avere la meglio sul Como il giorno della Befana o espugnare Udine il 10. La speranza è di collezionare almeno 7 punti in 6 partite, altrimenti diventerà dura.
Il calendario durante il mercato
3 gennaio ore 15 - Genoa vs Pisa (18^ giornata Serie A)
6 gennaio ore 15 - Pisa vs Como (19^ giornata di Serie A)
10 gennaio ore 15 - Udinese vs Pisa (20^ giornata di Serie A)
16 gennaio ore 20.45 - Pisa vs Atalanta (21^ giornata di Serie A)
23 gennaio ore 20.45 - Inter vs Pisa (22^ giornata di Serie A)
Data e ora da definire - Pisa vs Sassuolo (23^ giornata di Serie A)