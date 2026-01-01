Pisa, quattro conferme oltre il 2026 in caso di salvezza. In scadenza c'è anche il capitano

Nell'anno del ritorno in Serie A dopo oltre trent'anni di assenza dal massimo palcoscenico del calcio italiano, il Pisa si è affidato ad Alberto Gilardino in panchina per legittimare le proprie ambizioni di salvezza. Nella costruzione della squadra messa a sua disposizione, non mancano i giocatori con il contratto che scade il 30 giugno, da dividere tra quelli di proprietà e chi è invece in prestito.

Iniziando dai primi, sono sei i giocatori di proprietà del Pisa in scadenza nel 2026 con i toscani. E ci sono pure dei pezzi grossi dentro alla lista, come per esempio il capitano e guida della difesa Antonio Caracciolo (35 anni), così come un altro veterano della retroguardia quale Raul Albiol (40). Ancora, a proposito di chi sta chiudendo una carriera ricca di grandi traguardi, troviamo pure Juan Cuadrado (37) nell'elenco. Scendendo di classe d'età, se Marius Marin (27) è un punto fermo del centrocampo, l'esterno portoghese Tomas Esteves (23) - che ha l'opzione di un anno nel contratto - ha zero minuti in stagione. Ultimo, ma non ultimo il portiere di riserva Nicolas (37).

E poi i tanti prestiti, con numerosi giocatori che dovranno salvarsi con il Pisa per essere certi di rimanere oltre il prossimo 30 giugno. Hanno infatti questa come condizione per far scattare l'obbligo di riscatto condizionato i difensori Giovanni Bonfanti (22 anni, preso dall'Atalanta) e Daniel Denoon (21, Zurigo), il centrocampista Michel Aebischer (28, Bologna) e il trequartista brasiliano Lorran (19, Flamengo). Con Inter e Fiorentina è stato concordato un diritto di riscatto con controriscatto per Ebenezer Akinsanmiro (21) e M'Bala Nzola (29), 'solo' opzione fissata invece con il Feyenoord per l'esterno Calvin Stengs (27).