Nzola eliminato dalla Coppa d'Africa, il Pisa sorride: ci sarà per la gara col Genoa

Per il Pisa la buona notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri da Rabat, in Marocco, dove la gara Tanzania-Tunisia si è chiusa in parità (1-1), ovvero il risultato che che serviva alla prima per qualificarsi agli ottavi di finale come una delle migliori terze, lasciando fuori proprio l’Angola di Mbala Nzola. L'attaccante, dunque, nelle prossime ore tornerà a Pisa e sabato pomeriggio - riporta il Corriere dello Sport - sarà sicuramente a disposizione di Gilardino nella sfida salvezza del “Ferraris” contro il Genoa dato che, nel frattempo, ha anche scontato i tre turni di squalificati rimediati per il calcione rifilato a Keita nel finale di Pisa-Parma.

In occasione della delicatissima gara contro i rossoblù, dunque, il tecnico dei nerazzurri ritrova l’elemento di maggiore esperienza del reparto offensivo, oltreché il capocannoniere della squadra assieme a Moreo (entrambi con tre reti). Un recupero non di poco conto per una squadra che, in attesa dei rinforzi di gennaio, continua a faticare enormemente nel trovare la via del gol.

Resta ancora ai box, però, Cuadrado: per il colombiano, da un più di un mese alle prese con un fastidioso problema muscolare, i tempi di recupero si allungano ancora. Almeno di una decina di giorni.