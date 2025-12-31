Pisa a caccia di rinforzi: idea Adzic in casa Juve. E piace il capocannoniere della Conference

Il Pisa sfoglia la margherita dei possibili rinforzi di mercato, in vista della sessione di acquisti e cessione di gennaio. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, i toscani sarebbero pronti ad accogliere Vasilije Adzic, gioiellino della Juventus che i bianconeri valutano di cedere in prestito perché abbia continuità.

Dall’estero, emerge invece il profilo di Nardin Mulahusejnović, bosniaco classe ’98 del Noah, con cui è grande protagonista in Conference League.

Se Adzic rappresenta un nome tutto sommato noto al grande pubblico della Serie A, discorso ben diverso riguarda Mulahusejnović. La vetrina del campionato armeno non è esattamente il massimo, e peraltro il ragazzone di Gracanica ha segnato 4 gol in 14 presenze: si può fare di più. Discorso diverso in Europa: con cinque reti in sei apparizioni, più un assist, Mulahusejnović condivide con Ishak e Kovacevic la vetta della classifica marcatori della Conference League.