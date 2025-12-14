Il preparatore di Soulé: "Ho fiducia, quest'anno la Roma vincerà. Mati sta lavorando al 200%"

Il Corriere dello Sport questa mattina dedica un focus interessante al dietro le quinte di Matias Soulé. Parla Guido Viggiano, fisioterapista, osteopata e anche allenatore, che segue la stellina della Roma da quando aveva appena 16 anni e che quest’anno si è trasferito nella capitale per supportarlo quotidianamente nel suo percorso di crescita. "Il mio lavoro consiste in parte nel mantenerlo sempre al top e anche nel cercare di potenziare tutte le sue capacità fisiche, lavorando al di fuori dell’orario di allenamento", ha spiegato il preparatore dell'argentino al quotidiano.

Sul lavoro di mister Gasperini Viggiano ha poi svelato: "Credo anche che il ritmo alto delle partite gli stia facendo molto bene. È un giocatore che, con i minuti in campo, dimostra ciò che può dare alla squadra e, con la fiducia dell’allenatore, sta crescendo in modo esponenziale. Con Gasperini sta facendo un lavoro fisico formidabile, che si riflette nella forma e nell’intensità di gioco. Se non sei al top fisicamente, è molto difficile giocare con lui. È uno di quegli allenatori che chiede sempre qualcosa in più ai suoi giocatori".

Infine, una battuta sugli obiettivi stagionali dei giallorossi e la voglia di vincere un trofeo da parte di Soulé: "La Roma sta crescendo a passi da gigante: è solida in tutte le linee e in tutte le fasi di gioco. Ho molta fiducia che quest’anno potremo vincere qualcosa, è ciò che questa squadra mi trasmette. So che è un sogno e un desiderio di Mati e che sta lavorando al 200% per dare il massimo, da qualsiasi posizione gli venga assegnata".