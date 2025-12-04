Il Cagliari ispira Soulé, Il Romanista in prima pagina: "Mati ricordi"

Un segreto di casa il gioco di parole notoriamente adoperato da Il Romanista, che anche oggi in prima pagina lancia un messaggio a Soulé: "Mati ricordi", a proposito dell'unica doppietta mai segnata dal fantasista argentino in Serie A. Contro chi? Proprio contro il Cagliari, contro cui ha esordito in maglia giallorossa e che affronterà tra tre giorni in trasferta.

Incassato il colpo duro nel big match contro il Napoli, per riprendere a correre Gian Piero Gasperini si affida all'ex Juventus. Paulo Dybala invece è ancora fuori: da Trigoria sono arrivati aggiornamenti sulle sue condizioni e la Joya è assente per febbre. Contro il Cagliari, come già intravisto in diversi passaggi stagionali in campionato, potrebbe essere schierato Baldanzi in avanti per un attacco leggero.

Intanto il mercato scuote gli animi e i desideri del Gasp. Con l'avvicinamento della finestra di trasferimenti invernale, il tecnico della Roma ha fissato con una puntina i due obiettivi richiesti: una punta e un difensore. Queste sono le priorità per colmare il gap con le big italiane e credere davvero allo Scudetto. E un nome all'attenzione del ds Massara, nel frattempo, è Jeremie Boga del Nizza.