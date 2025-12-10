TMW Il presidente Dan Sucu: "Il Genoa è magia. Abbiamo tutti l'ambizione di fare cose speciali"

"Il Genoa è magia". Parola di Dan Sucu. Il presidente del club rossoblù è rimasto colpito da tutto quello che è il mondo del Grifone e ad un anno dal suo insediamento ha dichiarato a margine dell'inaugurazione del nuovo store in piazza Banchi, nel centro storico di Genova: "Il Genoa è un club magico. Non è solo un club di calcio: é una magia. E' la gioia dei tifosi che vogliono vedere la squadra vincere ma anche la 'tristezza' quando le cose non vanno come sperano".

Resta comunque l'ambizione di ciò che sarà il futuro guadando al domani con il giusto ottimismo: "Abbiamo tutti l'ambizione di fare cose speciali - ha proseguito il numero uno rossoblù che un anno fa ha ricapitalizzato le casse societarie rilevando il pacchetto di maggioranza -. Nell'Europa dell'est noi parliamo di cosa facciamo domani, oppure dopodomani, abbiamo sempre negli ultimi 20 anni di guardare avanti con ottimismo".

"Io spero che questo sia una delle cose in cui posso aiutare - ha continuato Sucu -. Vedo che in Italia ci sono tante persone che parlano di cosa si faceva in passato e meno di cosa si fa da oggi. Sicuramente l'Italia ha un passato straordinario ma anche un futuro".