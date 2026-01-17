"Il primo di tanti. Per te Rocco!". La Fiorentina femminile dedica il gol a Commisso
TUTTO mercato WEB
"Il primo di tanti. Per te Rocco!". La Fiorentina femminile ha dedicato il gol del vantaggio, il calcio di rigore trasformato da Emma Severini, a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso questa notte a 76 anni.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
2 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile