Il primo gol in Serie A è da bomber di razza: Nesta Elphege sblocca Udinese-Parma
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Primo gol in Serie A che porta avanti il Parma. Si sblocca la gara della Bluenergy Arena tra l'Udinese e ducali con la firma, bellissima, di Nesta Elphege che riceve dalle retrovie da Strefezza, protegge la palla con il corpo mandando al bar Kabasele e batte Okoye con il sinistro.
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