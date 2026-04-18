La classifica aggiornata della Serie A: Parma, la matematica salvezza è sempre più vicina
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Colpo salvezza del Parma: il gol di Nesta Elphege stende l'Udinese. Tre punti che per la squadra di Carlos Cuesta significano molto, visto che la matematica certezza di rimanere in Serie A è sempre più vicina. Di seguito la classifica aggiornata.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A
Inter 78 (33 partite giocate)
Napoli 66 (32)
Milan 63 (32)
Juventus 60 (32)
Como 58 (33)
Roma 57 (32)
Atalanta 53 (32)
Bologna 48 (32)
Sassuolo 45 (33)
Lazio 44 (32)
Udinese 43 (33)
Torino 39 (32)
Parma 39 (33)
Genoa 36 (32)
Fiorentina 35 (32)
Cagliari 33 (33)
Cremonese 27 (32)
Lecce 27 (32)
Verona 18 (32)
Pisa 18 (32)
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