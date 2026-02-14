Il primo successo dell'Inter contro una big è una vera e propria spallata al campionato

Il primo successo dell'Inter contro una big del nostro campionato ha un peso specifico monumentale nell'economica di questa Serie A. Un 3-2 dei nerazzurri contro la Juventus contornato da furenti polemiche, con gli arbitri ancora una volta al centro delle chiacchiere. Inevitabile, dopo una svista come quella relativa all'espulsione di Kalulu nel "contatto" con Alessandro Bastoni al 42° minuto di gioco.

Al netto di tutto quello che si è visto e di tutto quello che sarà detto nei giorni a venire, resta il risultato del campo. Con l'Inter che porta a casa 3 punti, allunga in vetta e si gode il sapore mai provato (in stagione) di una vittoria contro una big. O una diretta concorrente delle zone alte, se preferite. Nel girone d'andata infatti erano arrivate sconfitte contro Napoli, Milan e Juventus, quindi il pareggio per 2-2 col Napoli al ritorno. Ora il successo sulla Juventus che spazza via anche questo tabù.

E la classifica sorride. Eccome se sorride. Perché oltre ad aver aumentato il margine sul quinto posto, il primo che non regala il pass Champions League, i ragazzi di Chivu si sono portati a +8 dalla seconda in classifica, quel Milan che deve però ancora recuperare la gara col Como. Un altro strappo in questo periodo storico più che positivo per l'Inter, che piano piano sta creando i presupposti per una volata Scudetto che potrebbe vederla da sola già a qualche giornata dal termine della stagione.