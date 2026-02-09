Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Il Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con lo staff medico"

Il Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con lo staff medico"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 15:30Serie A
Daniele Najjar

Il Napoli continua a far fronte ad una situazione legata agli infortuni delicata, nonostante il recupero di Politano per la sfida contro il Como e il sospiro di sollievo sul fronte McTominay. Il Professor Enrico Castellacci, Presidente Nazionale dell'Associazione Medici del Calcio Italiani e medico della Nazionale Italiana tra il 2004 e il 2018, è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per analizzare la situazione degli azzurri e non solo.

Conte ha parlato di "stagione assurda" sul fronte infortuni per il Napoli. Che idea si è fatto?
"Sul fatto che sia assurda non c'è dubbio. Antonio ha ragione da questo punto di vista: il Napoli ha una serie infinita di infortuni. Servirebbero ore per parlare di tutte le possibili cause, ne possiamo parlare senza la conoscenza dall'interno. Le motivazioni sono tante. Va detta una cosa: di solito si cerca di trovare una causa nel tipo di preparazione. Ci sta, faccio però presente che nello staff di Conte ci sono dei signori preparatori atletici. Immagino quindi che laddove ci possa essere stato un dubbio sulla preparazione si saranno messi a tavolino a valutare il tutto e correggere qualcosa, qualora ci fossero stati errori".

Conte parla spesso delle troppe partite.
"Conte non scopre ora di dover fare tante partite, poi va da sé che le tante partite sono un tema. Parliamo di 70 gare all'anno per qualche squadra. Io come Presidente Nazionale di tutti i medici del calcio ho denunciato la cosa in tanti modi, anche attraverso i media. Facendolo presente alla FIGC, alla UEFA ed alla FIFA. Che però, mi scuso per il termine, se ne sono fregati, di fronte agli interessi economici. La valutazione di Conte su questo la facciamo da tanto tempo".

Altro sulle dichiarazioni di Conte?
"C'è stata una piccola accusa all'Associazione Italiana Calciatori. Ma in realtà non hanno guardato altrove: hanno fatto una battaglia abbastanza evidente nei confronti di UEFA e FIFA. Nessun organo si è tirato indietro dal valutare questa cosa, si giocano troppe partite, anche se le giocano tutti. Se per caso si ha la sfortuna, come nel caso del Napoli, di avere tanti infortuni, poi la rosa si assottiglia e devi far giocare sempre gli stessi. Ci sono dei sovraccarichi laddove servirebbe un compenso di almeno 3-4 giorni, diventa un circolo vizioso dal quale è difficile uscirne".

Qualcuno pensa che Conte se la sia presa con il suo stesso staff medico. Sul recupero di Anguissa ha parlato di un problema alla schiena che non si riesce a risolvere. Come interpreta queste parole?
"Cerco sempre di difendere la professionalità medica, che è sempre sotto attacco. Quando va tutto bene, nessuno dà merito al medico, se qualcosa va male, viene attaccato. Non penso che Conte con la professionalità che ha si metta a disquisire sul lato dei medici in campo sanitario. Mi auguro che non ci sia un attacco allo staff medico. È difficile la gestione di un calciatore, specialmente in un momento di crisi, sapendo come l'allenatore abbia bisogno di questi giocatori. I rischi talvolta li possono prendere anche i medici: a volte può andare bene, altre male".

Per McTominay si è parlato di riacutizzazione dell'infiammazione della zona del tendine che va dal gluteo destro all'ischiocrurale. Non c'è da preoccuparsi?
"Non direi così. Vado per suggestione non conoscendo la situazione del giocatore e non ho visto le risonanze, ma se ha una tendinopatia cronica, quindi un tendine infiammato cronicamente dove si intaccano gli ischiocrurali, chiaramente appena c'è un po' di stanchezza o un po' di sovraccarico, l'infiammazione si ripresenta. Costringendo il giocatore a fermarsi di nuovo. Il discorso è: se hai una rosa tale da permetterti dei cambi il giocatore che ha una tendinopatia cronica lo puoi gestire meglio, altrimenti sei costretto a farlo giocare in una situazione borderline e può succedere quello che è successo a lui".

Il referto su Gudmundsson della Fiorentina esclude lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Un suo parere?
"Che non ci siano lesioni capsulari né ligamentose è un buon segno. Nella distorsione alla caviglia il problema grosso è quando si ha una distrazione o una lesione vera e propria dei legamenti. Questo referto ci permette di escludere una lunga assenza dai campi".

L'unica via è un turnover massiccio come quello che prova a fare Chivu?
"Non c'è dubbio. Il fatto stesso che le rose siano cresciute e che si possano fare più cambi ha agevolato tutto ciò. Chiaramente se ne hai la possibilità e non hai un grande numero di infortunati il turnover è intelligente ed è qualcosa che ogni allenatore dovrebbe tendere a fare. L'importante è avere i giocatori. L'Inter per sua fortuna non sta avendo tutti gli infortuni che stiamo vedendo nel Napoli".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Prof. Castellacci: "Mi fa sorridere che Gilmour debba andare in UK per curare la... Prof. Castellacci: "Mi fa sorridere che Gilmour debba andare in UK per curare la pubalgia"
Infortunio Meret, parla il Dottor Castellacci: "Se la frattura è complessa, serve... Infortunio Meret, parla il Dottor Castellacci: "Se la frattura è complessa, serve l'intervento"
L'ex medico della Nazionale: "Gattuso? Inserire le bandiere un'ottima mossa" L'ex medico della Nazionale: "Gattuso? Inserire le bandiere un'ottima mossa"
Altre notizie Serie A
Bologna, Helland: "Da Bergen alcuni mi hanno già chiamato: non ho voluto avvantaggiarli"... Bologna, Helland: "Da Bergen alcuni mi hanno già chiamato: non ho voluto avvantaggiarli"
Bologna, Fenucci: "Vi spiego il mercato che abbiamo fatto" Live TMWBologna, Fenucci: "Vi spiego il mercato che abbiamo fatto"
Il Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con... Esclusiva TMWIl Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con lo staff medico"
Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter" TMW RadioPizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"
Bologna, Sohm: "A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare aria. Qui sono positivo"... Live TMWBologna, Sohm: "A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare aria. Qui sono positivo"
Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: "Sul Var confusione e polemiche, si è... Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: "Sul Var confusione e polemiche, si è fatto un passo indietro"
Palestra faro del Cagliari. L'ex Atalanta Capone: "Ha anche il mister giusto per... TMW RadioPalestra faro del Cagliari. L'ex Atalanta Capone: "Ha anche il mister giusto per crescere"
Milan, primi sondaggi per Sala: Reggiana, Entella e Benevento lo monitorano per l'estate... TMWMilan, primi sondaggi per Sala: Reggiana, Entella e Benevento lo monitorano per l'estate
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
1 Roma-Cagliari, le probabili formazioni: c'è Pellegrini con Soule dietro all'inamovibile Malen
2 Serie A, 24^ giornata LIVE: Vardy sfida Scamacca, Malen ancora dal 1'
3 Atalanta-Cremonese, le probabili formazioni: Nicola schiera tre nuovi acquisti
4 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
5 Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Immagine top news n.1 Juventus, ieri leggero problema al ginocchio per Conceicao. Ma contro l'Inter ci sarà
Immagine top news n.2 L'agente di Rugani: "Ma quale trattativa last minute, ecco perché ha scelto la Fiorentina"
Immagine top news n.3 Simeone è tutto del Torino: è scattato l'obbligo di riscatto dal Napoli, le cifre
Immagine top news n.4 Accendiamo i riflettori su Bernasconi: l'ultima baby star della Dea. Ora il rinnovo
Immagine top news n.5 Dimarco star con Chivu. L'Inter vuole evitare un caso Alexander-Arnold
Immagine top news n.6 Furia Inter e Dimarco show. Lautaro re del gol, Thuram torna a sorridere
Immagine top news n.7 Spalletti: "Su Cabal rigore tutta la vita". Sarri risponde: "Evidente la Juve potesse pareggiare"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.2 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
Immagine news podcast n.3 Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark
Immagine news podcast n.4 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"
Immagine news Serie A n.2 Palestra faro del Cagliari. L'ex Atalanta Capone: "Ha anche il mister giusto per crescere"
Immagine news Serie C n.3 Trento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Helland: "Da Bergen alcuni mi hanno già chiamato: non ho voluto avvantaggiarli"
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Fenucci: "Vi spiego il mercato che abbiamo fatto"
Immagine news Serie A n.3 Il Prof. Castellacci e le parole di Conte su Anguissa: "Spero non se la prenda con lo staff medico"
Immagine news Serie A n.4 Pizzi: "Chivu finora molto bravo. Lo scudetto lo può perdere solo l'Inter"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Sohm: "A Firenze non ha funzionato, dovevo cambiare aria. Qui sono positivo"
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: "Sul Var confusione e polemiche, si è fatto un passo indietro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Sampdoria in serie positiva. Ma non dobbiamo né possiamo fermarci"
Immagine news Serie B n.2 Entella, Cuppone: "Cesena forte, ma abbiamo più consapevolezza dopo la gara di Spezia"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, tegola Cissé per Aquilani: il fantasista dovrà restare fermo per oltre un mese
Immagine news Serie B n.4 Spezia, via un altro esubero: Serpe a un passo dagli emiratini della Forte Virtus di Setti
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Stroppa: "Non ci possiamo fermare, le avversarie aspettano una nostra flessione"
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "Padova? In B livello sempre altissimo. I nuovi si sono già ambientati"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Serie C corre per sostenere la Fondazione Meyer: eventi e aste di questo progetto
Immagine news Serie C n.2 Trento, Capone: "Tabbiani farà strada. È uno dei migliori tecnici che ho avuto"
Immagine news Serie C n.3 Triestina, D'Urso detta la linea: "Non preoccupiamoci delle voci, ma solo del campo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, il Giudice Sportivo sul Girone C: mano pesante per Rocchetti, Limonelli e De Giorgio
Immagine news Serie C n.5 Trento, Capone: "Abbiamo continuità. E vorremmo centrare il quarto posto"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i marcatori: Pattarello (Arezzo) raggiunge la doppia cifra. Avanza Di Carmine (Livorno)
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Cremonese, la Dea non vince lo scontro diretto in A dal 1989
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.3 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 13ª giornata: vincono le cinque regine. Sassuolo unica eccezione
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 13ª giornata: l'Inter strapazza la Fiorentina: finisce 3-0
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano