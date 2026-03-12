Prima doppietta per Kvara in Champions. Ed è il primo georgiano in doppia cifra
Con la doppietta segnata al Chelsea, Khvicha Kvaratskhelia raggiunge la doppia cifra di reti in Champions League, considerando tutte le presenze anche col Napoli. Ed è il primo georgiano a tagliare questo traguardo nel torneo, escludendo i turni preliminari. 11 reti complessive e quella contro i londinesi è la prima marcatura multipla. Nel dettaglio:
2022/23
Ajax - Napoli 1-6 (1 gol)
Napoli - Ajax 4-2 (1 gol)
2024/25
Paris Saint-Germain - Brest 7-0 (1 gol)
Paris Saint-Germain - Aston Villa 3-1 (1 gol)
Paris Saint-Germain - Inter 5-0 (1 gol)
2025/26
Paris Saint-Germain - Atalanta 4-0 (1 gol)
Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain 2-7 (1 gol)
Sporting CP - Paris Saint-Germain 2-1 (1 gol)
Paris Saint-Germain - Monaco 2-2 (1 gol)
Paris Saint-Germain - Chelsea 5-2 (2 gol)
