Atalanta, Palladino: "Scamacca pronto a tutto: credo molto in lui, è fortissimo"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della crescita della squadra: "Sono molto soddisfatto, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Le sconfitte ci hanno fatto crescere: sono state da lezione e ci hanno portato a crescere partita dopo partita. Abbiamo una classifica importante con tanta energia da sfruttare a pieno. L'Atalanta ha tantissime soluzioni davanti: giocare con due punte oppure con tre trequartisti dietro. Da Pasalic a Sulemana fino a Samardzic: le soluzioni ovviamente ci sono".

Cosa ne pensa delle critiche sul calcio italiano?

"Secondo me sono esagerate. All'estero ci rispettano molto, a mio avviso siamo cresciuti negli ultimi anni e secondo me possiamo ancora crescere. Domani deve essere un senso di rivalsa: dimostrare di essere tosti"..

Come sta Scamacca?

"Lui è molto carico ed è pronto a tutto. Negli allenamenti ha dimostrato la giusta intensità: basta metterla in campo con più continuità. Gianluca per me è un giocatore fortissimo e credo molto in lui".