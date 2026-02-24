Osimhen avvisa la Juve: "Non mi piace perdere. Spalletti? Sento spesso Kvara"

“Quando ho scelto il calcio come carriera sono sempre stato molto esigente”. Victor Osimhen, alla vigilia di Juventus-Galatasaray, dopo il 5-2 dell’andata, parla così di quanto pretenda da se stesso: “Ho affrontato critiche e questo mi ha plasmato nella mia carriera. A volte ci sono fallimenti ma la mentalità che mi contraddistingue è quella di essere vincente. Quando sono in campo motivo me stesso e i compagni, rappresentando per loro un esempio. Bisogna combattere, fare la differenza. Io son sempre stato così ed è il modo in cui sono abituato a fare. Non sono mai abbastanza soddisfatto della mia prestazione, voglio lavorare duramente, spronare la squadra a fare del suo meglio.

Non mi piace perdere. A volte posso essere deluso, se ho l’opportunità di vincere voglio sfruttarla al massimo. Molti giocatori vengono da me nello spogliatoio e mi spronano a fare di più, e io se non ho dato il massimo cerco di dare di più. Sono molto felice di essere in questo club, i tifosi ci incoraggiano sempre a dare del nostro meglio. Io darò sangue e sudore per questo club, anche quando non giocherò più qui spero mi diranno grazie".

Hai parlato con Spalletti? Hai sentito qualcuno da Napoli?

“Sono in contatto con alcuni giocatori del Napoli e parlo spesso con Kvara. Per me sarà una partita tosta come contro tutte le squadre di Serie A. Siamo pronti per combattere”.

La conferenza stampa di Osimhen.