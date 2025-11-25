Real Madrid, Carreras: "In questo club giocherei in qualsiasi ruolo, mi adatto a tutto"

Alvaro Carreras, terzino del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Olympiacos

«Sono super contento di poter disputare la mia prima stagione qui in una competizione così importante per il club. L’Olympiacos è una squadra tosta, sarà complicato, ma ho tanta voglia di giocare e vincere».

Carreras ha parlato dell’ambiente nello spogliatoio:

«È super buono, abbiamo un gruppo incredibile, dal mister ai 25 giocatori. C’è un ottimo rapporto tra di noi. I veterani si fanno sentire quando serve serietà».

Sulla sua stagione e il ruolo avuto finora:

«Ogni volta che arrivo in un nuovo club, confido di rendere al massimo. Spero di giocare molti minuti in una lunga stagione. Ho sempre creduto che tutto sarebbe andato bene e che continui così».

Carreras ha parlato della sua adattabilità in campo:

«In questo club giocherei in qualsiasi posizione. Sono qui per aiutare e fare ciò che serve alla squadra. Posso giocare da centrale, da esterno, in linea a quattro o a cinque… Mi adatto a tutto».

Sulla sua mentalità in campo:

«Un po’ di tutto: mi piace analizzare gli avversari e le partite. Credo che dipenda da ciascuno, ma mi piace anche uscire e divertirmi».

Carreras ha parlato del rispetto che il club riceve in Europa:

«Nessuna squadra è felice di affrontare il Real Madrid. Io non ho avuto la sfortuna di giocare contro questo club. Noi andiamo in tutti gli stadi con fame di vincere, con carattere, per conquistare i tre punti».