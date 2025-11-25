Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Real Madrid, Xabi Alonso: "Serve una grande prestazione, vogliamo tornare subito alla vittoria"

Real Madrid, Xabi Alonso: "Serve una grande prestazione, vogliamo tornare subito alla vittoria"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:42Calcio estero
Daniel Uccellieri

Xabi Alonso, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Olympiacos.

Sulla partita
«Abbiamo bisogno di una buona prestazione dopo le ultime gare e di ritrovare il gusto della vittoria. Dobbiamo giocare bene, rimanere concentrati e capire quanto questa partita sia importante per la qualificazione. Vogliamo fare più punti. Dopo il match di Liverpool e le due gare di Liga, vogliamo risultati diversi».

Sulla gestione della squadra
«Il lavoro tattico è importante quanto quello fisico, ma conta anche che i giocatori si sentano al meglio. È un processo con alti e bassi che va gestito con attenzione. Al Real Madrid questo è fondamentale».

Bilancio dei primi mesi
«Sta andando come mi aspettavo: un lavoro molto impegnativo, con momenti positivi e altri nei quali serve mantenere alta la concentrazione. Ci sono situazioni in cui bisogna reagire, e ora siamo in uno di quei momenti. Mi sto godendo tutto ciò che comporta. È un orgoglio e un privilegio».

Sul “godersi” il ruolo al Real Madrid
«È un lavoro esigente, ma non sono certo il primo allenatore che vive situazioni del genere. Penso a Carlo [Ancelotti] o a Mourinho: non è qualcosa di nuovo. Bisogna saperci convivere. Non siamo soddisfatti delle ultime partite, ma sappiamo dove siamo e dove vogliamo andare. Unendo tutto questo, sì: me lo sto godendo».

Lavorare con grandi giocatori
«Ho sempre convissuto con grandi giocatori e grandi personalità: sono esigenti e professionisti di altissimo livello. La fortuna di essere al Madrid è poter lavorare con gente così, poi sta a noi rimanere connessi con loro».

I giocatori sono più importanti dell’allenatore?
«Credo che in tutte le squadre i protagonisti principali siano i giocatori. Noi allenatori abbiamo un ruolo importante, ma ciò che decide davvero è la qualità e l’atteggiamento dei calciatori. Tutto dipende sempre da loro. Noi li accompagniamo e dobbiamo essere al loro fianco».

Sull’Olympiacos
«Non seguo l’Olympiacos solo perché giochiamo contro di loro domani, ma perché ho grande stima di Mendilibar e di Kovacevic. So ciò che hanno ottenuto. Mendilibar è un grande allenatore, propone un calcio intenso e sta ricevendo il riconoscimento che aveva già meritato all’Eibar e in altri club. Sono felice che lo stia avendo anche qui».

Sul fatto che non abbia mai vinto in Grecia
«Stiamo attraversando un momento importante. Dobbiamo provare a vincere domani».

Sul suo futuro
«Sappiamo qual è il momento e la situazione. Io penso soltanto a ciò che accade a Valdebebas, sul campo e con i giocatori. Non do troppa attenzione al resto».

Sulla situazione attuale del Real Madrid
«Sono passati 100 giorni e il percorso continuerà a evolversi. C’è ancora tanta strada davanti. Questi tre risultati non sono stati quelli che volevamo, ma siamo autocritici e domani avremo un’altra opportunità».

Ancora sulla gestione del gruppo
«Ogni esperienza aiuta, e aver conosciuto grandi giocatori con una forte ambizione collettiva è stato importante. L’istinto da spogliatoio non cambia poi così tanto».

Articoli correlati
Real, prime ombre su Xabi Alonso: "Sembra non credere a quello che fa, ricorda Benitez"... Real, prime ombre su Xabi Alonso: "Sembra non credere a quello che fa, ricorda Benitez"
Barça a -1, Xabi Alonso non fa drammi: "Il feeling con i giocatori cresce ma si deve... Barça a -1, Xabi Alonso non fa drammi: "Il feeling con i giocatori cresce ma si deve vincere"
Xabi Alonso: "Rudiger ancora out. Bisogna essere forti mentalmente, avere equilibrio"... Xabi Alonso: "Rudiger ancora out. Bisogna essere forti mentalmente, avere equilibrio"
Altre notizie Calcio estero
Champions League, tutte le formazioni ufficiali: turnover City, Tonali guida il Newcastle... Champions League, tutte le formazioni ufficiali: turnover City, Tonali guida il Newcastle
Real Madrid, Xabi Alonso: "Serve una grande prestazione, vogliamo tornare subito... Real Madrid, Xabi Alonso: "Serve una grande prestazione, vogliamo tornare subito alla vittoria"
Liverpool, Slot alla vigilia del PSV: "Ogni giorno dobbiamo dimostrare il nostro... Liverpool, Slot alla vigilia del PSV: "Ogni giorno dobbiamo dimostrare il nostro valore"
Accolto il ricorso, Cristiano Ronaldo potrà partecipare alla prima gara del Portogallo... Accolto il ricorso, Cristiano Ronaldo potrà partecipare alla prima gara del Portogallo al Mondiale
Benfica, Mourinho: “Ajax? Gara da dentro o fuori. Pareggiare o perdere è lo stesso”... Benfica, Mourinho: “Ajax? Gara da dentro o fuori. Pareggiare o perdere è lo stesso”
Un miliardo di dollari per gli impianti, l'Arabia consolida i legami con la FIFA Un miliardo di dollari per gli impianti, l'Arabia consolida i legami con la FIFA
Rifiutò di stringere la mano all'assistente dell'arbitro: il ct della Spagna fa mea... Rifiutò di stringere la mano all'assistente dell'arbitro: il ct della Spagna fa mea culpa
De Zerbi: "A Brighton visioni diverse. Dopo l'Europa League non capivo il passo successivo"... De Zerbi: "A Brighton visioni diverse. Dopo l'Europa League non capivo il passo successivo"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
4 Troppa neve su Bodo: Juve, Comolli e Chiellini per ora sono bloccati in Svezia
5 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Chivu e le critiche a Sommer: "Difendo tutti i miei giocatori. Prima o poi toccherà anche a Martinez"
Immagine top news n.1 Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Immagine top news n.2 Diego Simeone ammette: "Un giorno mi immagino sulla panchina dell'Inter"
Immagine top news n.3 Giudice Sportivo: cori contro Vlahovic, 20mila euro di multa alla Fiorentina
Immagine top news n.4 Marì-Vlahovic, Rocchi a Open Var: "Avrei fischiato anch'io, ma la decisione finale è corretta"
Immagine top news n.5 Il Real e la clausola da 10 milioni per Nico Paz. Al Como converrebbe cederlo a gennaio?
Immagine top news n.6 Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries
Immagine top news n.7 Atalanta, rifinitura in corso verso l'Eintracht: solo due gli assenti per Palladino
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.3 Milan e Roma, l'effetto Gasperini e Allegri secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Conte sulla conferma dal 1' di Lang e Neres: "Sfruttiamo la loro onda emotiva"
Immagine news Serie A n.2 Miretti fa rima con Spalletti: rispolverato, stasera la prima da titolare con la Juventus 25/26
Immagine news Serie A n.3 Napoli, emergenza confermata: col Qarabag Conte ne ha solo 6 di movimento in panchina
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Spalletti: "Per uscire dalla mediocrità dobbiamo fare un calcio più qualitativo"
Immagine news Serie A n.5 Napoli, Hojlund: "Voglio continuare a giocare la Champions e a segnare per la squadra"
Immagine news Serie A n.6 Bologna, ritmo da Champions. Como a valanga
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani: "A gennaio 4-5 entrate. Faraoni? Se sta bene resterà con noi"
Immagine news Serie B n.2 Ruocco protagonista in Mantova-Spezia 4-1, è lui l'MVP del 13° turno di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Sorpresa a casa Spezia: reintegrato Verde. Prende il posto dell'infortunato Zurkowski
Immagine news Serie B n.4 Il Bari torna in campo: Mehdi Dorval e Gaston Pereiro regolarmente in gruppo
Immagine news Serie B n.5 Serie B, la programmazione delle gare dalla 19ª alla 21ª giornata
Immagine news Serie B n.6 “…NEMMENO CON UN FIORE”, il progetto di Kappa per la 14ª giornata di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, il Crotone cala il tris in rimonta e va avanti. Sorrento ko
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, la nota dopo la penalizzazione: "Confermata la nostra buona fede"
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"
Immagine news Serie C n.5 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Serie C n.6 Nuova penalizzazione in Serie C: due punti in meno al Campobasso. Inibito Rizzetta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.3 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.4 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.6 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…