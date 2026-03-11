Il Real mette la freccia negli scontri diretti col Manchester City: più vittorie e più gol segnati

L’urna di Nyon ha regalato ancora una volta la sfida tra Real Madrid e Manchester City, ormai diventata uno dei grandi classici della UEFA Champions League moderna. Negli ultimi sette anni le due squadre si sono incrociate con una frequenza impressionante nelle fasi a eliminazione diretta e non solo, dando vita a confronti spettacolari e spesso imprevedibili.

Anche la sfida terminata da poco non ha fatto eccezione. Nell’andata degli ottavi di finale, disputata al Santiago Bernabéu, il Real Madrid ha conquistato una netta vittoria per 3-0, mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione. Un risultato pesante che si aggiunge a una lunga serie di battaglie europee in cui gli spagnoli hanno spesso avuto la meglio: dai quarti di finale 2023/24, vinti ai rigori dopo lo spettacolare 3-3 dell’andata, fino alla memorabile semifinale del 2021/22 risolta ai tempi supplementari. Il Manchester City aveva invece dominato nel 2022/23, travolgendo i madrileni 4-0 nel ritorno della semifinale dopo l’1-1 dell’andata. Nella stagione successiva, il City era stato battuto negli spareggi a eliminazione diretta (2-3 e 1-3), mentre a dicembre, nella fase campionato, la squadra di Pep Guardiola era riuscita a espugnare il Bernabéu per 2-1.

Con il successo di questa sera, il bilancio complessivo degli scontri diretti si sposta leggermente a favore del Real Madrid: sei vittorie per i blancos, cinque per il City e cinque pareggi. Anche il conteggio dei gol resta equilibrato, con 26 reti degli inglesi e 28 del Real. Numeri che raccontano perfettamente una rivalità europea fatta di equilibrio, colpi di scena e partite spesso decise nei modi più imprevedibili.