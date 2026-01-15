Il rigore a David, le incomprensioni risolte con Spalletti: Locatelli ora è leader della Juventus

Manuel Locatelli ha consegnato la palla del fatal rigore a Jonathan David in buona fede nel match tra Juventus e Lecce (1-1), salvo poi assistere alla conclusione grottesca dagli undici metri del canadese. Con una pioggia inenarrabile di critiche, dalla stampa agli opinionisti e i tifosi, finché l'ex Lilla ha reagito. E non solo si è sbloccato contro il Sassuolo ma ha pure bucato la Cremonese, con quello che è stato il suo terzo gol stagionale. Dal dolore è nata la rivalsa.

Ma a proposito dell'errore commesso da David contro il Lecce e Locatelli a cedergli il pallone, c'è stato un chiarimento a quattr'occhi con Luciano Spalletti. Infatti, come riferito da Tuttosport, il centrocampista e capitano della Juventus voleva infondere carica al compagno, convinto del buon risultato. E il tecnico di Certaldo ha captato il gesto in buona fede dell'ex Milan. Insomma, scongiurati i malintesi e tornati in campo, con la Cremonese al secondo giro di rigore ottenuto però Locatelli ha incaricato della battuta Yildiz, escludendo se stesso.

Risultato? Rete, dopo un palo centrato. E Spalletti ad appoggiare in pieno il capitano bianconero per la scelta presa. Questo, secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese, riflette appieno il grado di maturità raggiunto dal mediano di 28 anni che finalmente sembra essere sbocciato come leader. E per certi tratti ha riesumati bei ricordi dei tempi d'oro trascorsi al Sassuolo. I malintesi tra i due nati con la Nazionale sono stati risolti e l'ex CT è rimasto piacevolmente convinto dall'approccio del giocatore negli ultimi tempi. Così Locatelli stesso ha messo da parte i rumor di mercato e dato assoluta priorità alla causa bianconera, a dispetto della direzione presa invece a dicembre.