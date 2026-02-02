Il Sassuolo fa sapere: "Sospesa la vendita libera dei biglietti per il match contro l'Inter"
Ciò che è accaduto durante Cremonese-Inter rischia di complicare il prossimo futuro della tifoseria nerazzurra. Il Sassuolo infatti si è trovato costretto a pubblicare un comunicato e a stoppare la vendita dei biglietti per il match di domenica prossima, in programma alle 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Di seguito il testo integrale della nota che si può leggere sul sito dei neroverdi:
"Il Sassuolo Calcio comunica che la vendita dei biglietti per la gara Sassuolo-Inter, valida per la 24ª giornata di Serie A Enilive, è momentaneamente sospesa, in attesa di eventuali determinazioni da parte dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. La società renderà noti tempi e modalità di vendita con successiva comunicazione ufficiale".
