Il Sassuolo ricorda Commisso: "Il club si unisce commosso al dolore della famiglia"
TUTTO mercato WEB
Nella notte la notizia. Rocco Commisso è scomparso dopo una lunga malattia. Sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo del calcio italiano. Il Sassuolo, con un post pubblicato sul proprio canale X, ha voluto ricordare il presidente viola:
"La famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e tutto il Sassuolo Calcio esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, imprenditore visionario e lungimirante dirigente sportivo. Il club si unisce commosso al dolore della famiglia Commisso e di tutto il mondo viola".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile