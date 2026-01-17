Il Sassuolo ricorda Commisso: "Il club si unisce commosso al dolore della famiglia"

Nella notte la notizia. Rocco Commisso è scomparso dopo una lunga malattia. Sono tanti i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo del calcio italiano. Il Sassuolo, con un post pubblicato sul proprio canale X, ha voluto ricordare il presidente viola:

"La famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali e tutto il Sassuolo Calcio esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, imprenditore visionario e lungimirante dirigente sportivo. Il club si unisce commosso al dolore della famiglia Commisso e di tutto il mondo viola".