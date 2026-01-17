Scomparsa Commisso, il messaggio di cordoglio di Percassi, Pagliuca e dell'Atalanta
L'Atalanta, con una nota diramata dal profilo ufficiale di X ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia e alla Fiorentina per la scomparsa di Rocco Commisso: "Il Presidente Antonio Percassi, il co-Chairman Stephen Pagliuca, unitamente a tutta l’Atalanta BC esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco B. Commisso. Il Club si stringe con commozione e partecipazione attorno alla famiglia e all’ACF Fiorentina".
