Morte Commisso, il cordoglio dell'Inter: "Ci stringiamo attorno alla famiglia e alla Fiorentina"
L'Inter, con un messaggio sui propri profili social, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, morto nella notte all'età di 76 anni: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso. Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia e alla Fiorentina in questo momento di lutto".
FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rocco Commisso.
Tutto il Club si stringe attorno alla famiglia e alla @acffiorentina in questo momento di lutto pic.twitter.com/VjELBU4Nz9
— Inter ⭐⭐ (@Inter) January 17, 2026
