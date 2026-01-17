Scomparsa Commisso, il Bologna: "Partecipiamo al cordoglio della famiglia e della Fiorentina"
TUTTO mercato WEB
Tanti i messaggi di cordoglio che arrivano dal mondo della Serie A per Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina è scomparso stamattina dopo una lunga malattia. Anche il Bologna ha voluto ricordare il numero uno viola con un post pubblicato sulla propria pagina X: "Il Presidente Joey Saputo, l'Amministratore Delegato Claudio Fenucci, Vincenzo Italiano e tutto il Bologna FC 1909 partecipano al cordoglio della famiglia Commisso e della ACF Fiorentina per la scomparsa del Presidente Rocco Commisso".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
4 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile