Napoli, viavai dalla trequarti in su: Lang e Lucca in uscita, 3 nomi per l'attacco di Conte

Napoli attivo in questa fase di mercato, sia in entrata che in uscita. La cessione di Noa Lang, che sembra essere ormai destinato alla partenza, potrebbe sbloccare il mercato dei partenopei. Per il calciatore olandese, pagato in estate 27 milioni più 3 di bonus al Psv, si è fatta avanti la Roma inserendosi così in una corsa che prevede anche Galatasaray e Bournemouth come pretendenti. Se il club partenopeo riuscisse a piazzarlo a titolo definitivo per 27 milioni, non perdendoci quindi rispetto all'investimento estivo, ecco che potrebbe intervenire forte sugli acquisti.

Lang, tuttavia, non è il solo finito sulla lista dei possibili partenti a gennaio. In questo elenco è presente il nome di Lorenzo Lucca, corteggiato da diverse società (dall’Al-Hilal di Simone Inzaghi in Arabia al Benfica in Portogallo e il Besiktas in Turchia, fino ad arrivare al Pisa dove ha già giocato). La sua eventuale cessione aumenterebbe il tesoretto per il mercato in entrata. Con questi due eventuali addii, il Napoli avrebbe chiaramente come priorità quella di rinforzare il reparto avanzato.

Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, il nome forte per l'attacco del Napoli è quello di Youssef En-Nesyri: centravanti in uscita dal Fenerbahce. Contatti ben avviati con i turchi: si tratta sulla base di un prestito da circa 5 milioni. La trattativa può entrare nel vivo a partire da lunedì, dopo la finale di Coppa d’Africa che En-Nesyri giocherà domani con il Marocco contro il Senegal. Con la Roma su Lang, inoltre, è venuto fuori anche il profilo di Evan Ferguson. Per la trequarti, invece, piace Daniel Maldini dell’Atalanta (inseguito anche dalla Juventus).