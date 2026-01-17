Scomparsa Commisso, il ricordo del Milan: "Uomo di valori, impresa e sport"

"Tutto l'AC Milan si stringe con dolore e con cordoglio alla famiglia e alla Fiorentina per la scomparsa di Rocco B. Commisso, uomo di valori, di impresa e di sport. Vicinanza e condoglianze a tutti i suoi cari": così il club rossonero ha reagito, tramite un comunicato diramato sui propri canali social, alla morte di Rocco Commisso, avvenuta all'età di 76 anni.

Il mondo del calcio piange da oggi, sabato 17 gennaio 2026, la sua scomparsa e tanti club e personaggi del mondo del calcio, italiani ed internazionali, si stanno stringendo attorno alla famiglia Commisso ed alla società viola.