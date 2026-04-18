Inter, Chivu: "Fare una stagione così non era scontato, ho sempre sentito la fiducia"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZNal termine della gara vinta per 3-0 in casa col Cagliari: "Con i tifosi c'è uno scambio di energia, è sempre stato così. Nelle ultime due partite si è capito l'importanza dell'andamento in questo finale di stagione e San Siro è diventata una bolgia".

Qual è stato il momento decisivo di questo campionato?

"La cosa più importante è che questa squadra ha grandi campioni e può migliorare ancora, soprattutto sul piano mentale. Fare una stagione come questa non era scontato, sono più che felice di vedere uomini che mettono sempre la faccia cercando di dare il massimo".

Ha toccato qualche corda in particolare o venuto fuori l'orgoglio della squadra?

"É venuta per orgoglio e dovere, per quanto di buono era stato fatto. Sono arrivate delle critiche per due pareggi, che ci possono anche stare ma non avevamo fatto male. Si avvicinava il periodo delle nazionali e quello toglie delle energie, poi una volta finito e nonostante la delusioni ci siamo calati nella realtà di questa competizione. Come sempre hanno cercato di essere la loro miglior versione, alzando il livello delle loro prestazioni per chiudere veramente bene il campionato".

Quanto è contento del suo percorso?

"La fiducia della società l'ho sempre sentita dal primo giorno, strada facendo ci siamo scoperti. Ho cercato di fare sempre del mio meglio, in una società dove ho vissuto per 19 anni. Poi io penso alle partite e ai miei ragazzi, ci sarà tempo anche per pensare al mio futuro ma io sono concentrato nel finire una stagione così importante".

Come si festeggia la Champions matematica?

"Siamo contenti, era uno dei nostri obiettivi. Sappiamo tutti quanto sia importante parteciparvi, sotto il profilo economico ma perché ogni giocatore ambisce a giocarla".