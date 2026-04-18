L'Europa ai piedi di Nico Paz: unico centrocampista con oltre 5 gol segnati sia in casa sia fuori
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Che vinca o che perda, il Como ha sempre Nico Paz tra i suoi protagonisti assoluti. Anche nella sconfitta odierna di Reggio Emilia il fantasista argentino è riuscito infatti ad andare a segno, riaprendo provvisoriamente l'incontro col Sassuolo nel finale di primo tempo. La partita è comunque terminata 2-1 per i neroverdi di Grosso.
A certificarne ulteriormente l'importanza in casa biancazzurra c'è una statistica ben precisa, riportata da Opta Paolo su X: Nico Paz è l'unico centrocampista ad aver segnato più di cinque gol sia in casa che in trasferta nelle leghe Big-5 europee in questa stagione (6+6 in Serie A).
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