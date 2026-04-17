TMW L'uomo giusto al momento giusto. Nzola ripaga la scelta di Grosso e fa volare il Sassuolo

Quando si dice, il tempismo... In un Sassuolo che continua a stupire in campionato, la copertina questa volta se la prende M'Bala Nzola. Schierato a sorpresa dal primo minuto al Mapei contro il Como, l'attaccante angolano - arrivato in neroverde a gennaio dopo aver risolto il prestito al Pisa (dalla Fiorentina, ndr) - ha ripagato la scelta di mister Grosso risultando assolutamente decisivo nella vittoria finale per 2-1.

Ritorno al gol

Nzola ha infatti prima fornito l'assist per il primo gol di Volpato, andando poi a raddoppiare personalmente con la rete che ha reso di fatto inutile il gol degli ospiti di Nico Paz. Così facendo, tra l'altro, Nzola è tornato a segnare in un match casalingo di Serie A per la prima volta dal 17 maggio 2024, quando con la maglia della Fiorentina entrò nel tabellino dei marcatori contro il Napoli.

Occasione sfruttata

E non solo, Nzola ha sia segnato che fornito assist in uno stesso match per la terza volta in carriera in Serie A, con le prime due risalenti ai tempi dello Spezia nel 2023. "Quello di oggi è un segnale positivo, i ragazzi hanno fatto un capolavoro e gli faccio i miei complimenti", ha detto Grosso dopo la partita. "Contento dell'opportunità che mi ha dato il mister, sto lavorando ogni giorno e mi tengo sempre pronto", ha invece ammesso lo stesso Nzola. Insomma, l'uomo giusto al momento giusto.