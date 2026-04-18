Inter, Barella: "Dedico il mio gol a Gattuso, non si meritava una delusione del genere"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 3-0 sul Cagliari: "Sicuramente è stato un anno con più alti e bassi, però ci sta. Mi infastidisce perché vorrei essere sempre al top, però adesso mi sento di nuovo bene per aiutare la squadra. La cosa che posso dire è che mi sono sempre impegnato al massimo. A volte pensi di stare male fisicamente, ma magari hai qualche blocco nella testa.

Ora mi godo questo periodo, speravo arrivasse prima del playoff mondiale però questa è la vita. So che sembra una cosa superflua, però voglio dedicare questo gol a Rino Gattuso, che è una delle migliori persone conosciute nel mondo del calcio e non si meritava questa delusione. Sono stato contento di averlo trovato sulla mia strada".