Cagliari, Pisacane: "Fiducioso per la salvezza, adesso ci rimboccheremo le maniche"

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-0 nella gara contro l'Inter: "A volte ci sono delle cose che se succedono più di una volta vanno analizzate, il nostro è un difetto. La causa non so se è fisica o mentale, a Sassuolo penso sia stato mentale. Oggi non lo so, devo rivedere la gara. Potevamo gestire diversamente la palla del'1-0, però ci sono valori diversi in campo che sono venuti fuori. Dispiace, però siamo consapevoli che affrontavamo la squadra più forte del campionato, quel doppio cazzotto ha reso tutto più difficile per noi".

Come sta la squadra mentalmente?

"L'Inter non è la prima volta che quando decide di spingere sull'acceleratore fa male, ovviamente contro una squadra come la nostra che ha cercato di tenere bene il campo portando l'episodio dalla nostra parte. Chiaro che non puoi sbagliare nulla. La gara contro la Cremonese ci ha fatto fare tre passettini verso la salvezza, la nostra è una squadra giovane che guidata dai senatori ci farà salvare. Io sono fiducioso".

Qual è la base per costruire la salvezza?

"Puoi costruire quanto vuoi, però se non riempi l'area fai fatica. Potevamo essere più pericolosi in avanti, ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Era una partita da circoletto rosso, adesso ci rimbocchiamo le maniche per portare a termine la missione in queste ultime cinque partite".