Nessuna porta è blindata come quella dell'Inter: miglior squadra europea per clean sheet
Un'altra vittoria schiacciante, ma soprattutto senza subire reti. L'Inter stasera ha dato l'ennesima dimostrazione di forza, blindando la propria porta e scatenandosi in attacco.
Grazie al 3-0 ottenuto contro il Cagliari, che le ha permesso di andare provvisoriamente a +12 sul Napoli, l’Inter è la squadra con più clean sheet ottenuti nei cinque maggiori campionati europei in corso (16). A riportarlo è Opta Paolo su X.
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