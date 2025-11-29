Lazio, Dia: "Squadra in crescita, contro il Milan dobbiamo giocare con personalità"
Boulaye Dia, attaccante della Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della sfida col Milan: "La squadra sta crescendo, prendiamo meno gol e anche la fase offensiva sta crescendo. Stasera sarà difficile contro una squadra come il Milan che è in alto in classifica, dobbiamo fare la partita giusta con personalità e umiltà".
