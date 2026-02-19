Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Como vuole fare 500 in casa della Juventus (magari con l'ex)

Il Como vuole fare 500 in casa della Juventus (magari con l'ex)
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 14:13
Redazione Footstats

Con i centri rifilati alla Fiorentina, autorete di Parisi, e Milan, il solito Nico Paz, il Como ha raggiunto quota 499 gol in Serie A. Raccogliendo, però, soltanto 1 punto in questi ultimi 2 impegni: il pareggio nel recupero in casa del Diavolo.
Allo Juventus Stadium l’ex Alvaro Morata e compagni avranno la possibilità di entrare nella storia lariana e fare 500.
Quello in programma sabato, calcio d’avvio alle ore 15, sarà il 15esimo match in Serie A e a Torino. La bilancia dei precedenti racconta di 7 successi bianconeri, 6 segni X, 1 vittoria biancoblù, 18-9 per i piemontesi in fatto di marcature.
L’anno scorso, all’esordio del torneo, fu 3-0 juventino.
All’andata, invece, al Sinigaglia 2-0 comasco (Kempf al 4’ e Paz al 79’).
Nella storia degli incroci fra Juve e Como soltanto in 1 occasione i Lariani hanno fatto doppietta (leggi affermazioni in entrambi i gironi di un campionato). Fu nel 1950-1951, quando a Torino ottennero la prima, al momento unica, vittoria per 3-0 (autorete di Manente al 56’, Ghiandi all’86’ e all’89’).
Situazione in classifica.
Juventus con 46 punti (13V – 7X – 5P con 43GF e 23GS), 26 dei quali allo Stadium (7V – 5X – 0P con 25GF e 10GS). È reduce da un doppio KO, con l’Inter in Serie A e il Galatasaray in Champions. Non vince dal 4-1 di Parma alla 23esima giornata. Como che rincorre da 42 (11V – 9X – 5P con 39GF e 19GS), soltanto 19, però, lontano dal Sinigaglia (5V – 4X – 3P con 18GF e 10GS). Col Milan ha fatto 1-1 nel recupero della 24esima, prima c’era stato il KO per 1-2 con la Fiorentina. L’ultimo successo è al 22esimo turno, 6-0 sul Torino.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)
14 incontri disputati
7 vittorie Juventus
6 pareggi
1 vittoria Como
18 gol fatti Juventus
9 gol fatti Como

PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Como 2-2, 9° giornata 1949/1950

ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Como 3-0, 1° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
