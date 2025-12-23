Napoli, Di Lorenzo: "Aspettiamo gli infortunati. Sono forti, ci daranno una mano"

Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino destro del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A dopo il 2-0 contro il Bologna, che ha regalato la Supercoppa Italiana ai partenopei: "Sono contentissimo per me, ma per la squadra in generale. Ci tenevamo tanto a vincere questa Supercoppa, l'abbiamo voluta tanto e penso che l'abbiamo dimostrato sul campo. Abbiamo dato tutto".

Di Lorenzo prosegue: "Adesso ci ributtiamo sul campionato e farlo con l'entusiasmo di questa vittoria è positivo, con lo spirito giusto e con l'atteggiamento giusto... Aspettiamo gli infortunati a braccia aperte, ci daranno una mano appena saranno pronti, li aspettiamo, sono giocatori forti e quando torneranno ci daranno una mano".