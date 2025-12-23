Napoli, Di Lorenzo: "Aspettiamo gli infortunati. Sono forti, ci daranno una mano"
TUTTO mercato WEB
Giovanni Di Lorenzo, capitano e terzino destro del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A dopo il 2-0 contro il Bologna, che ha regalato la Supercoppa Italiana ai partenopei: "Sono contentissimo per me, ma per la squadra in generale. Ci tenevamo tanto a vincere questa Supercoppa, l'abbiamo voluta tanto e penso che l'abbiamo dimostrato sul campo. Abbiamo dato tutto".
Di Lorenzo prosegue: "Adesso ci ributtiamo sul campionato e farlo con l'entusiasmo di questa vittoria è positivo, con lo spirito giusto e con l'atteggiamento giusto... Aspettiamo gli infortunati a braccia aperte, ci daranno una mano appena saranno pronti, li aspettiamo, sono giocatori forti e quando torneranno ci daranno una mano".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
3 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo trofeo stagionale (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Ottolini nuovo ds della Juventus. Possibile presentazione alla cena di squadra di stasera con Elkann
Serie A
Serie B
Entella, il regalo di Natale ai propri tifosi. Torna l'album di figurine del club, con oltre 600 scatti
Serie C
Carpi, il ds Bernardi: "Cortesi è un nostro giocatore fino al 2028 e nessuno fin qui ce l’ha chiesto"
Pronostici
Calcio femminile