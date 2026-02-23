Il Torino esonera Baroni e ha il sostituto, si rivede Dumfries: le top news delle 18

Non mancano le notizie rilevanti nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Osservando le evoluzioni della nostra Serie A, il Torino ha rotto gli indugi e preso la sua decisione sul futuro della panchina: addio a Marco Baroni, che è stato esonerato dopo aver portato la squadra granata al 15° posto della classifica con 27 punti raccolti in 26 giornate. Fatale per lui il 3-0 incassato ieri sul campo del Genoa, che ha permesso tra l'altro al Grifone di agganciare proprio il Toro in classifica.

Il suo sostituto è già arrivato a Torino e nel pomeriggio ha apposto la propria firma sul contratto che lo renderà il nuovo tecnico granata. È Roberto D'Aversa, reduce dalle ultime due avventure alla guida del Lecce nel 2023/24 e dell'Empoli nella stagione passata: l'allenatore ha firmato fino al prossimo 30 giugno con i granata. Atteso il comunicato ufficiale della sua nomina, dopo quello dell'esonero di Baroni.

Prosegue nel mentre la 26^ giornata di Serie A, che alle ore 18:30 vedrà il derby dell'Arno tra la Fiorentina e il Pisa. Di seguito le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Pongracic, Parisi; Fagioli; Harrison, Brescianini, Ndour, Solomon; Kean.

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Marin, Loyola, Angori; Moreo, Iling Jr; Stojlkovic.

Buone notizie intanto per l'Inter, che recupera Denzel Dumfries per il ritorno del playoff di Champions League di domani contro il Bodo/Glimt. L'olandese, comunque, dovrebbe partire solamente dalla panchina.

Meno positivi invece gli aggiornamenti su Ruben Loftus-Cheek per i cugini del Milan. Il centrocampista inglese è stato operato, per la riduzione e la stabilizzazione della frattura alveolare della mascella. I tempi di recupero sono stimati in 8 settimane, fanno sapere direttamente dal Diavolo.

La UEFA ferma Gianluca Prestianni. Dopo lo scambio con Vinicius Junior al termine della partita tra Benfica e Real Madrid, andata del playoff di Champions League, con accuse di razzismo verso l'argentino delle Aguias, arriva una sospensione provvisoria di un turno imposta dall'organizzazione del calcio europeo.