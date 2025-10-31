TMW
Il Torino si allena sotto gli occhi di Cairo: a parte Israel, verso la terza di fila per Paleari
TUTTO mercato WEB
Sotto gli occhi di Urbano Cairo, presenta al Filadelfia, il Torino è tornato ad allenarsi questo pomeriggio in vista della prossima di campionato, in casa con il Pisa.
Prosegue il lavoro personalizzato per il portiere uruguaiano Franco Israel: si va di conseguenza verso la terza gara di fila da titolare per Alberto Paleari, che peraltro oggi ha registrato l’ufficialità del suo rinnovo con i granata fino al 2027.
Il portiere italiano ha peraltro già sfidato e battuto la formazione toscana allenata da Alberto Gilardino, nella vittoria per 1-0 conquistata nell’ambito del secondo turno di Coppa Italia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
Le più lette
Ora in radio
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile