Il Torino stende il Napoli con l'ex Simeone: le migliori foto della sfida dell'Olimpico
Basta il classico gol dell'ex al Torino per stendere la capolista Napoli: all'Olimpico la decide Giovanni Simeone e la squadra di Antonio Conte frena, prestando il fianco alle speranze di sorpasso delle inseguitrici. Vediamo di seguito il tabellino della gara, la classifica e le migliori foto della sfida di Torino raccolte da TuttoMercatoWeb.com.
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Torino (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani (39' st Ismajli), Nkounkou (30' st Biraghi); Vlasic (30' st Gineitis); Simeone (17' st Ngonge), Adams (39' st Zapata). A disp.: Paleari, Popa, Masina, Lazaro, Dembélé, Ilkhan, Ilic, Njie. All.: Baroni
Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus (19' st Buongiorno), Olivera (19' st Lang); Gilmour (37' st Elmas); Neres (29' st Politano), Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca (29' st Ambrosino). A disp.: Meret, Ferrante, Gutiérrez, Mazzocchi, Marianucci, Vergara. All.: Conte
Arbitro: Marcenaro
Marcatore: 32' Simeone (T)
Ammoniti: Juan Jesus (N), Israel (T), Lang (N)
CLASSIFICA:
1. Napoli 15*
2. Roma 15
3. Milan 13
4. Inter 12
5. Juventus 12
6. Atalanta 10
7. Bologna 10
8. Sassuolo 10*
9. Como 9
10. Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2
*una partita in più