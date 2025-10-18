Sommer: "Quando una squadra è tranquilla e coesa esce dalle situazioni difficili"

Yann Sommer, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita vinta contro la Roma. Ecco le parole dello svizzero:

L'Inter riprende la corsa allo scudetto

"Chiaro. Era difficile questa sera, dobbiamo dare tutto in queste partite e oggi l'abbiamo fatto. Nel secondo tempo non abbiamo giocato tanto però abbiamo difeso molto bene insieme, compatti".

Quanto contano i giocatori d'esperienza per superare i momenti difficili?

"Questa è una cosa molto importante perché noi abbiamo avuto tante situazioni così. So che quando una squadra è tranquilla e coesa è la cosa più importante. All'Inter c'è sempre tanta pressione, vero ma noi lo sappiamo e siamo rimasti tranquilli, consapevoli che ci sarebbe voluto un po' di tempo".