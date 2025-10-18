Roma-Inter 0-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (28' st Baldanzi), Mancini, Ndicka (10' st Ziolkowski); Celik, Cristante, Kone, Wesley; Soulé (34' st Ferguson), Pellegrini (10' st Dovbyk), Dybala (28' st Bailey). A disp.: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Tsimikas, Sangaré, Pisilli, Rensch, El Shaarawy, El Aynaoui. All.: Gasperini
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (36' st Zielinski), Calhanoglu (16' st Frattesi), Mkhitaryan, Dimarco (36' st Carlos Augusto); Bonny (23' st Sucic), Lautaro (16' st Esposito). A disp.: J. Martinez, Calligaris, Palacios, Bisseck, De Vrij, Luis Henrique, Diouf. All.: Chivu
Arbitro: Massa
Marcatori: 6' Bonny (I)
Ammoniti: Ndicka, Ziolkowski, Hermoso, Baldanzi (R), Lautaro, Mkhitaryan, Sucic (I)
