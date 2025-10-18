L'Inter sbanca l'Olimpico ed è prima, Barella: "Serviva fiducia e Chivu è stato un esempio"
Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita vinta contro la Roma. Ecco le sue parole:
"Vincere non è mai facile, complimenti alla Roma ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Nel secondo tempo siamo calati anche per gli impegni con le nazionali. L'importante era sbloccarla, ci prendiamo tutto di questa partita".
"Siamo sempre stati forti anche nei momenti difficili. La testa fa tanto in questo sport, non solo gambe e piedi. Serviva fiducia e il mister è stato un esempio. Anche lui in carriera ha vissuto delusioni e bellissime vittorie e poteva aiutarci".
