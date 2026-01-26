TMW Il Torino studia l'addio di Ngonge: idea Noslin della Lazio, possibile scambio di prestiti

Cyril Ngonge ha giocato da titolare contro il Como, ma va verso l'addio al Torino. Il tecnico Marco Baroni vorrebbe al suo posto un altro dei suoi ex, quel Tijjani Noslin che tanto bene aveva fatto nei sei mesi all'Hellas Verona - dove era stato, appunto, il sostituto del belga - tanto da meritarsi la chiamata alla Lazio, allenata (appunto) da Baroni.

Così il Torino studia lo scambio. Perché il Napoli non ha intenzione di richiamare Ngonge dal prestito senza una destinazione adeguata - sebbene negli ultimi giorni sia Hellas Verona che Pisa abbiano chiesto informazioni, al momento opzioni che non sembrano plausibili - e quindi lavora per cercare una soluzione. Ngonge del resto potrebbe essere un'operazione low cost, anche perché l'approdo di Daniel Maldini (praticamente chiuso per un milione di prestito più quattordici per il riscatto) ha messo a posto l'altra fascia, quella dei trequartisti di sinistra.

Anche perché Cancellieri può salutare, seguito da diversi club europei come Olympique Marsiglia oppure Brentford. Resta comunque da capire se, eventualmente, Tijjani Noslin possa essere d'accordo sull'eventuale passaggio in granata, così come la disponibilità da parte della Lazio a operare questo scambio nei prossimi otto giorni. Di sicuro c'è che sia Ngonge che Noslin saluteranno i rispettivi club.