Il Tottenham saluta Paratici: "Grazie al board per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia"

Il Tottenham Hotspur ha ufficializzato che il proprio direttore sportivo, Fabio Paratici, lascerà il club nel mese di febbraio per unirsi alla Fiorentina. "Il Tottenham conferma che Fabio Paratici concluderà la sua esperienza a Londra al termine della sessione invernale di calciomercato. Il dirigente italiano rientrerà in Serie A per iniziare un nuovo capitolo professionale con la maglia della Fiorentina, mettendo fine a un percorso con gli Spurs iniziato nell'estate del 2021".

L'Amministratore Delegato del Tottenham, Vinai Venkatesham, ha commentato così la separazione: "Abbiamo concordato con Fabio che il suo ritorno in Italia avverrà dopo la chiusura del mercato di gennaio, assecondando il suo desiderio di tornare a casa. Lo ringraziamo per il contributo dato al club e gli auguriamo il meglio per il futuro. La nostra struttura dirigenziale è solida e progettata per gestire i cambiamenti; l'operatività del club proseguirà regolarmente".

Anche Fabio Paratici ha voluto congedarsi con un messaggio di ringraziamento: "Voglio ringraziare Vinai e il board per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e unirmi alla Fiorentina. Ho amato il tempo trascorso qui, ma questa opportunità, unita alla necessità di stabilirmi in patria, mi ha portato a questa decisione. Gli Spurs sono un club che porterò nel cuore, ricco di persone appassionate che lavorano per il successo del progetto. Non ho dubbi che raggiungeranno i loro obiettivi e continuerò a seguirli con attenzione dall'Italia".