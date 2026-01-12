Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Vasco scende a 35 milioni per Rayan. Richiesta troppo alta, ma la Lazio non molla

Simone Lorini
Oggi alle 20:17Serie A
Simone Lorini

La Lazio continua a seguire con enorme interesse il talentuoso Rayan del Vasco da Gama. Il classe 2006 ha conquistato tutti a Formello: la società di Lotito continua a provarci, ma l'ostacolo principale è la richiesta del club brasiliano da 50 milioni di euro, fa sapere LaLazioSiamoNoi.it. Troppi per la società biancoceleste, che è disposta ad avvicinarsi aggiungendo bonus e percentuali sulla futura rivendita a una proposta importante.

Secondo quanto raccolto dal portale dedicato ai biancocelesti, ora il Vasco da Gama sarebbe sceso a 35 milioni per lasciar partire Rayan, evidentemente puntano ad una percentuale futura più alta; per la Lazio, però, sono ancora tantissimi.

Parliamo di un attaccante esterno mancino molto bravo nello stretto e ben dotato anche in termini finalizzativi: un gioiellino che in tanti in patria hanno già avvicinato a calciatori come Vinicius e Rodrygo, già certezze ad altissimo livello.

