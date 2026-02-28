Il Verona riprende il Napoli al 65': botta di Akpa-Akpro, 1-1 al Bentegodi
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Verona-Napoli
Pareggio del Verona al 65': sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla arriva nella zona di Akpa-Akpro che, tutto solo, scarica una gran botta deviata da Hojlund, che batte Meret. 1-1 fra Hellas e Napoli.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
1 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"