Serie B, il Venezia frena a Bolzano: Frosinone e Palermo possono riaprire la corsa promozione
Il pareggio tra Venezia e SudTirol riapre ufficialmente la corsa alla promozione in Serie B. L’1-1 maturato a Bolzano rappresenta un mezzo passo falso pesante per i lagunari, che restano in testa alla classifica a quota 57 punti insieme al Monza, ma vedono avvicinarsi le inseguitrici.
La classifica di Serie B, infatti, potrebbe accorciarsi sensibilmente già domani. Il Frosinone di Alvini, terzo con 53 punti, sarà impegnato sul campo del Catanzaro di Aquilani, quinto a 44 punti e squadra sempre ostica tra le mura amiche. Una sfida chiave per tenere vivo il sogno promozione diretta.
Grande occasione anche per il Palermo di Inzaghi, quarto a quota 51 punti, che farà visita al Pescara, ultimo in classifica. Sulla carta un impegno favorevole, ma da non sottovalutare.
Se Frosinone e Palermo dovessero conquistare i tre punti, la vetta della Serie B diventerebbe ancora più affollata e la lotta per la promozione diretta entrerebbe in una fase caldissima, con distanze ridotte e margini di errore sempre più sottili.